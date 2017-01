Pd, presidente Garanti contro Emiliano: falsità inaccettabili

Roma, 29 gen. (askanews) - "Le parole del Presidente Emiliano non sono accettabili, perché demoliscono le regole di vita democratica del nostro partito". Lo ha affermato in una dichiarazione Gianni Dal Moro, presidente della commissione nazionale di Garanzia del Pd

"Emiliano - argomenta il presidente del collegio di garanzia del Pd- invoca il congresso ma sa che le regole sono chiare in proposito e che la commissione nazionale di garanzia ne ha sempre assicurato il rispetto. Sotto la mia presidenza abbiamo affrontato casi delicati e complicati e tutte le deliberazioni della commissione di garanzia, dove tutte le componenti sono rappresentate, sono state assunte con mai un voto contrario. Per questo non posso accettare quanto affermato dal presidente Emiliano e cioè che si dica che se il segretario Matteo Renzi non convoca ora il congresso non starebbe rispettando lo Statuto, perché è una falsità e mima la credibilità della commissione che presiedo".

"Quanto deliberato invece a larghissima maggioranza nell'ultima assemblea nazionale del partito e quanto sin qui deciso dal segretario nazionale - assicura Dal Moro- è pienamente nel rispetto delle regole".