Pd, per Renzi giornata di incontri e riunioni al Nazareno

Roma, 10 gen. (askanews) - Giornata densa di incontri per il segretario del Pd Matteo Renzi, tornato oggi a Roma dopo le vacanze di Natale. Renzi è arrivato questa mattina nella sede del Pd al Nazareno, dove sono presenti anche il vice segretario Lorenzo Guerini e il presidente Matteo Orfini. In mattinata Renzi ha incontrato anche l'ex sottosegretario Tommaso Nannicini, che potrebbe entrare nella nuova segreteria Dem e occuparsi della redazione del programma in materia economica, in particolare per affrontare le questioni della disoccupazione giovanile e della povertà.

Il segretario ha anche incontrato il presidente della commissione cultura del Senato Andrea Marcucci. "Sono venuto semplicemente a salutare il segretario - ha spiegato Marcucci all'uscita -. Non abbiamo parlato di segreteria".

Renzi, secondo quanto si apprende, potrebbe lasciare di nuovo oggi stesso Roma per festeggiare domani in famiglia il suo 42esimo compleanno.