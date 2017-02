Pd, Orlando smentisce candidatura contro Renzi: "fandonie"

Roma, 8 feb. (askanews) - "Leggo che l'altro ieri avrei ereditato il patrimonio del pd, che e' stata calata la mia candidatura come minaccia, e avrei incontrato elementi di Forza Italia per fare la legge elettorale. E' un insieme di fandonie per ravvivare il mio compleanno". Lo ha detto il ministro della giustizia Andrea Orlando in Transatlantico a Montecitorio.

"Preoccupa - ha aggiunto - che sia una serie di elementi che rischia di distrarre da una discussione seria che va fatta sul posizionamento del Pd e sul messaggio che il Pd deve dare e che viene molto prima del nome del candidato".