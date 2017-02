Pd, Orlando: se mia candidatura fermasse scissione sarei pronto

Roma, 20 feb. (askanews) - "Se fossi sicuro che la mia candidatura impedisse la scissione mi sarei già candidato". Il giorno dopo l'assemblea nazionale che ha visto il Pd a un passo dalla rottura interna, il ministro della Giustizia Andrea Orlando, indicato come uno dei principali mediatori anti-scissione, torna sul dibattito che investe il Partito democratico.

Ora, a un passo dalla scissione, osserva, ospite di Agorà su Rai 3, "la responsabilità è di tutti: non si è sedimentata una politica comune". Certo, spiega, "quando sento "Bandiera Rossa" non posso che emozionarmi, ma abbiamo fatto tanta strada per non essere quello".

Ma, ribadisce, "qualunque problema abbia il partito, l'idea che lo si possa risolvere con la scissione è sbagliata: apre un fronte che consente alla destra di rafforzarsi".