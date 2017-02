Pd, Orlando: a me serve il doppio del tempo dei miei competitori

Roma, 24 feb. (askanews) - "Ho bisogno del doppio del tempo dei miei competitori, perché voglio anche ascoltare, non solo parlare". Lo ha detto, nel corso di 'Radio anch'io, il ministro della Giustizia Andrea Orlando, e candidato alla segreteria Pd, a proposito della data delle primarie.

"Dobbiamo dare il tempo ai nostri militanti non soltanto di ascoltare noi, ma anche di poter dire qualcosa, questo è il punto di partenza. Della politica di palazzo non mi interesso. Mi interesso di ascoltare le persone. Abbiamo detto tante cose in questi anni, alcune giuste e alcune sbagliate, ma ci siamo dimenticati di sentire la gente", ha affermato inoltre Orlando, parlando del Pd a margine dell'inaugurazione stamani a Palermo del "Circolo musica e Cultura 100 passi", progetto in memoria di Peppino Impastato.

A chi ha chiesto se pensa di farcela nella corsa alla segreteria del partito, Orlando ha risposto: "Se non lo pensassi non mi sarei candidato".