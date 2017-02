Pd, Orfini: dopo Emiliano spero ci ripensino Rossi e Speranza

Roma, 22 feb. (askanews) - "Credo che abbiamo fatto un lavoro positivo. E spero non sia finita qui: mi auguro ancora di riportare sui propri passi anche Rossi e Speranza". Lo ha detto Matteo Orfini, reggente del Pd, in una intervista a La Stampa.

Certo, ha spiegato, riguardo alla scissione "siamo in uno stato abbastanza avanzato, ma finché non c'è stato un annuncio ufficiale è mio dovere tentare: considero la non partecipazione al congresso come qualcosa di diverso da un abbandono". Renzi, sottolineato, "ha fatto un gesto rispettoso. Il segretario si è dimesso e ricandidato: non può essere lui a fare la mediazione. Lasciarlo fare alla Direzione e agli organismi del partito è il modo migliore per garantire che nulla venga strumentalizzato: chi ha paura del partito di Renzi non può evocarlo quando lui si dimette".