Roma, 23 gen. (askanews) - "A differenza di quanto riportato oggi da Repubblica non vi è alcuna tensione tra Nazareno e palazzo Chigi sulla questione Agcom. Semplicemente il Pd non ha fatto l'accordo con Forza Italia. E trova difficile farlo su un terreno - quello delle comunicazioni - in cui è forte il sospetto di un conflitto di interessi". Il Pd nega fra il segretario del partito Matteo Renzi e il premier Paolo Gentiloni sulla scelta del nuovo commissario Agcom su cui voterà mercoledì il Senato, sottolineando che non esistono scambi con Forza Italia dietro la possibile convergenza nel voto.

"Il Senato - sottolinea il Pd- voterà su un nome per la qualifica di commissario dell'Agcom. Nessun inciucio, nessun accordo, nessun compromesso. Ma anche nessuna lettura malevola rispetto a altre scadenze istituzionali: semplicemente il rispetto di una storia e dei rapporti di forza dentro il Senato. Sarebbe davvero difficile ipotecare il futuro del settore delle Comunicazioni, in questo momento, sulla base di uno scambio politico come quello ipotizzato da Repubblica".