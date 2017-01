Pd, Guerini:congresso a dicembre,Emiliano non ha letto Statuto

Roma, 29 gen. (askanews) - "L'unico che non rispetta lo Statuto è chi non lo legge. Le regole sono chiare: il congresso viene convocato dall'assemblea nazionale, non dal segretario e va fatto, secondo l'art. 5 dello Statuto del nostro partito, nel dicembre 2017. Invito quindi a smetterla con inutili polemiche fondate sul nulla o su mistificazioni delle regole del nostro partito". Lo ha affermato il viscesegretario del Pd Lorenzo Guerini, replicando alla richiesta del governatore della Puglia Michele Emiliano di anticipare il congresso, pena il ricorso alle carte bollate.