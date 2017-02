Pd, Emiliano: non faccio a Renzi il favore della scissione

Roma, 21 feb. (askanews) - "Insieme a Rossi e Speranza abbiamo bloccato Renzi, che non voleva fare il congresso e andare subito ad elezioni politiche anticipate. Invece Gentiloni sta facendo bene e noi lo abbiamo sostenuto. Io adesso non voglio fare questo errore politico: dare l'alibi a Renzi per costruire davvero il proprio partito personale. Non voglio fare a Renzi il favore della scissione". Lo ha detto il governatore della Puglia Michele Emiliano, candidato alla segreteria del Pd, a "Matrix", in onda stasera in seconda serata su Canale 5.

Sulla decisione di Bersani e D'Alema di procedere alla scissione, Emiliano ha detto: "Si sono fatti l'idea che fosse inutile contendere la leadership all'interno del Pd. Io spero che ci ripensino ancora. Farò di tutto perché rientrino".