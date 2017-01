Pd, Emiliano: la scissione parte da Renzi se non apre congresso

Va rispettato lo statuto, non fare come con Roma.

Roma, 29 gen. (askanews) - La scissione nel Pd parte da chi non rispetta le norme dello Statuto e chi non sta rispettando le norme è il segretario che non sta aprendo il congresso". Lo ha detto il governatore della Puglia, Michele Emiliano, a in Mezz'ora su Rai tre.

Renzi, ha spiegato "sta dicendo mi faccio le liste come dico io e l'importante è che salvi il mio investimento poco importa se perdo le elezioni poi come è successo a Roma, dove abbiamo fatto vincere i 5 Stelle, e ora le conseguenze le pagano i romani. Il Pd e il suo segratrio non possono può ragionere come si è ragionato per Roma. Il congresso va aperto se lo nega è lui che porta avanti la scissione".