Pd, Emiliano attacca Renzi: non si dimette per piazzare i suoi

Roma, 5 feb. (askanews) - Renzi "non si dimette" da segretario del Pd "perchè ha soldati e salmerie da collocare. Se dovesse perdere la possibilità di fare le liste non so se i sondaggi sarebbero quelli" che lo danno in vantaggio per eventuali primarie. Lo ha detto il governatore della Puglia Michele Emiliano a "L'intervista" di Maria Latella su SkyTg24.

"Se non ci fossero le elezioni e non potesse utilizzare questo argomento per tenere insieme la squadra sarebbe molto diverso", ha aggiunto.

Il governatore della Puglia è tornato a chiedere il congresso del partito. La "gestione del Pd ci ha portato a rovinose sconfitte" e quindi serve il "congresso, che ha le primarie dentro di sé" e che non può "essere sostituito da una simulazione": le primarie senza congresso "sarebbero una frettolosa invenzione di marca renziana".

Le dimissioni del segretario, ha aggiunto, "sono l'unico modo per avviare il congresso, altrimenti bisognerà attendere giugno. Il segretario potrebbe decidere di dimettersi, rimanere in campo per gli affari ordinari e avviare la fase congressuale".

Emiliano ha però assicurato di voler evitare a ogni costo la scissione. Sarebbe, ha detto, "la più grande sconfitta del Pd e di noi tutti, bisogna evitarla con ogni mezzo e per evitarla il congresso è il mezzo fondamentale perchè chi vince è sostenuto da chi perde. Se Renzi vince io sono pronto a sostenerlo anche sulle questioni che meno mi convincono".