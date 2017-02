Pd, Cuperlo: notabili delle tessere non sequestrino le idee

Roma, 13 feb. (askanews) - Se Renzi "dirà che dobbiamo discutere davvero, avrà il mio consenso" perchè "il congresso è la via più limpida per tutti, l'ho chiesto dal 5 dicembre. Al voto, però, vorrei che arrivassimo avendo fatto alcune cose. Le leggi sui minori stranieri non accompagnati, lo ius soli e il testamento biologico, le misure contro la povertà e i voucher. E una buona legge elettorale che tenga assieme rappresentanza e governabilità. Quindi bene un congresso vero, non una conta di schede, e alle urne quando le regole consentiranno di non precipitare nelle larghe intese". Lo afferma Gianni Cuperlo in una intervista a Repubblica.

La scissione, sottolinea Cuperlo, "sarebbe la sconfitta del progetto degli ultimi vent'anni. Mi batto per evitarlo, ma la prima responsabilità è di chi sta al timone". Servono regole per il congresso: "Non vorrei iscrizioni esplosive con pacchetti di tessere che sbucano come funghi. Vorrei una partecipazione concentrata su bisogni e interessi senza parola. Sembra la luna ma è da troppo che scaviamo buche in giardino". Cuperlo attacca i 'signori delle tessere', "quel notabilato che sequestra il partito. Quelli che 'meno siamo meglio stiamo'. Renzi disse che nel partito avrebbe usato il lanciafiamme. Per indole amo gli estintori, ma sento che in troppe realtà siamo un partito che sconsiglierei a mia figlia dal frequentare. Il congresso deve chiamare la nostra gente a inondare questa forza di una passione sana". Cosa pensa del progetto di Pisapia? "Tutto il bene possibile" conclude Cuperlo.