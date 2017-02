Pd, Cuperlo: calendario congresso è errore, voto negativo

"Per me tempistica diversa avrebbe potuto evitare scissione"

Roma, 24 feb. (askanews) - "Io non ho fatto parte di questa commissione e ho profondo rispetto per il lavoro compiuto, non posso che prendere atto della volontà espressa dai candidati finora entrati sulla scena. La mia opinione è che anche in relazione a questo calendario si sia compiuto un altro errore e per spirito di lealtà, che al netto delle differenze penso di avere sempre avuto, io ho voluto esprimere questa mia opinione e il mio voto sarà conseguente". Lo ha detto Gianni Cuperlo, alla direzione del Pd.

"All'ultima riunione della nostra direzione - ha spiegato - ho avanzato una proposta diversa che aveva una implicazione politica: ritenevo in quel passaggio che vi fossero ancora degli spazi, uno spiraglio, per evitare quello che si è compiuto, la rottura che si è consumata in questo scorcio di stagione che sta portando alla formalizzazione di una uscita di un pezzo della nostra storia, dell'ultimo segretario prima di Renzi. La mia proposta era di una tempistica diversa, con lo scopo di tentare di evitare quello strappo".