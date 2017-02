Pd, Cuperlo a Renzi: dimettiti e convoca il congresso

Roma, 4 feb. (askanews) - "Se potessi dare a Renzi un consiglio fraterno gli direi: cerca il bene della tua comunità, dimettiti domani e convoca il congresso che può rigenerare un popolo segnato. Sarebbe la via per misurarsi tutti, non solo lui, con una sconfitta, una serie di sconfitte, che possono punire non solo una leadership ma un progetto. Quando si perde si perde assieme e il solo modo di reagire è reagire assieme". Lo ha detto Gianni Cuperlo aprendo l'assemblea nazionale di Sinistra Dem Campo Aperto.

Potrebbe essere, ha aggiunto, un "congresso fuori da ogni schema, potremmo eleggere anche un segretario che per indossare saio e sandali e ricostruire la casa si dedichi solo a questo: che non faccia il sindaco, che non guidi una Regione, non faccia il ministro, o il premier".

"Se non accadrà prima delle elezioni - ha detto ancora - bisogna restituire al popolo il diritto di parola, si chiamano primarie ma non potranno risolversi nel confronto di una domenica, ma in un confronto vero, in una una scelta collettiva".