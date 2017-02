Pd, commissione unanime: primarie 30 aprile. Renziani: via alibi

Roma, 24 feb. (askanews) - La commissione per il regolamento, presieduta da Lorenzo Guerini, ha approvato all'unanimità il 30 aprile per la data delle primarie Pd. Questa data, frutto di una mediazione condotta non senza tensioni, era "l'ultima disponibile" per avere un segretario nella pienezza delle funzioni per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative.

"Il 30 aprile - spiegano fonti Dem - verrà votato il nuovo segretario, il 7 sarà proclamato e quindi avrà ancora 3-4 giorni per presentare le liste per le amministrative e assegnare il simbolo alle federazioni". Inoltre "con la data del 30 aprile i tempi sono gli stessi delle precedenti primarie" e così "è stato tolto a Emiliano l'alibi della data".