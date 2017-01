Pd, Bersani: scissione? Non faccio minacce e non prendo impegni

Roma, 31 gen. (askanews) - "Io non faccio nessuna minaccia, e non prendo neanche nessun impegno particolare". Lo ha detto Pierluigi Bersani, a Radio 24, rispondendo alla giornalista che gli chiedeva cosa farà in caso di scissione del Pd.

"Dirò nei prossimi giorni - ha aggiunto l'ex segretario - quel che penso sia sensato per chiunque voglia bene al Pd e all'Italia. Dopo di che mi aspetto una risposta".