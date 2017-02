Pd, Bersani: non so se noi andremo all'Assemblea nazionale

Roma, 14 feb. (askanews) - La minoranza Pd potrebbe non partecipare all'assemblea del partito nel fine settimana. Lo ha detto Pierluigi Bersani, parlando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera.

"Non lo so, non si è deciso niente stiamo aspettando se c'è qualche riflessione", ha detto rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se andrà all'assise.