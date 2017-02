Orlando: scissioni non portano bene, Bersani eviti di parlarne

Roma, 15 feb. (askanews) - La sinistra "viene da una storia di scissioni e nessuna ha portato bene". E "Bersani non è che se tutti i giorni va in Transatlantico e parla della scissione fa fare dei passi avanti...". E' il richiamo che il ministro della Giustizia Andrea Orlando rivolge all'ex segretario Pd, criticato anche sull'eccesso di contestazione alla linea della segreteria in questi anni: "Ieri Bersani ha detto una cosa che condivido, che tanta gente se ne è andata e non segue più il Pd. Mi chiederei al posto di Bersani se non sia responsabilità del fatto che i primi a contestare le scelte del Pd sono stati esponenti del Pd...". In particolare "considero ancora oggi non comprensibile il No al referendum: non era il referendum di Renzi, era la linea della sinistra dagli anni '90 in poi. E' stata una rottura grave, ma nessuna rottura grave può esimerci dal provare a ritrovare le ragioni dell'unità".

Per questo "continuerò fino a sabato e domenica a lavorare perchè le parti si possano parlare: mi rimproverei per tutta la vita di non averci provato. Mi hanno detto che ero isolato in Direzione, poi in realtà ho trovato tanta solidarietà di persone più affezionate al Pd che ai leader del Pd".

Un passo indietro dalle polemiche che Orlando chiede appunto a Bersani, ad Orfini al quale "rispondo direttamente, perchè ho un'idea di amicizia per cui non ci si parla con le interviste", e ovviamente a Renzi con il quale "non ho parlato dopo la Direzione, ma devo dire che non mi è piaciuto il modo in cui mi ha risposto in Direzione". E insiste: "Proviamo una moratoria", per evitare che il Pd imbocchi la strada sbagliata: "Io alle 'Terze Vie' ci credo poco. Non ero d'accordo con quella di Berlinguer, e neanche con quella di Blair. Esiste però la possibilità di fare una battaglia per evitare che il partito sbagli strada. Io sto facendo questo: evitare ulteriori fratture, lacerazioni, scissioni", perchè il "Pd è la scelta più importante che siamo stati capaci di fare negli ultimi vent'anni: senza il Pd la sinistra sarebbe stata travolta".