Orlando: Renzi può ancora guidare Pd, dia segnali giusti

Roma, 15 feb. (askanews) - "Io credo che Renzi abbia l'energia e le capacità per guidare questo passaggio e continuare a guidare il partito". Lo ha detto il Guardasigilli Andrea Orlando, ospite di L'Aria che tira, su La7, spiegando che "per me il tema non è Renzi, non faccio l'antirenziano facendo il ministro nel suo governo". E insiste sul negare una sua candidatura al congresso, neanche messa nell'ottica di allontanare la scissione: "Le scissioni non si determinano perchè servono figure piuttosto che altre, ma sulle idee. E uno si candida non perchè te lo chiedono, ma se ritiene che serva al partito. E io credo che al partito serva non un candidato in più, ma non prendere la strada sbagliata. Non ci sto pensando, sto pensando a come aiutare a superare questa situazione".

Il punto è che "noi dobbiamo riposizionare profondamente il partito e avrà il mio appoggio chi riuscirà a dare questo messaggio al Paese". E Renzi, chiarisce Orlando, "è ancora la persona che può parlare con più forza all'Italia". Tanto più che Orlando smentisce la lettura della minoranza per cui il Pd è ormai il partito di Renzi: "Non è vero e non è giusto". Ma certo "spero che arrivino dei sengnali da qui a sabato in questa direzione" dallo stesso Renzi.