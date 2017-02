Orlando: no a congresso Pd, diventerebbe sagra dell'antipolitica

Roma, 13 feb. (askanews) - Il Pd deve evitare un congresso che sia la "sagra dell'antipolitica", meglio aprire una "conferenza programmatica", ovviamente fermando la "delegittimazione quotidiana" del segretario. Andrea Orlando parla alla direzione Pd e propone una terza via, rispetto a quella del congresso subito e a quella delle assise dopo l'estate. "Quello che temo è la seconda fase, quella delle primarie: senza una restrizione del range, senza correzione, senza una condivisione di una piattaforma, senza un'autodisciplina dei candidati, finiranno per essere una sagra dell'antipolitica, il tutto consumato dentro la campagna elettorale delle elezioni amministrative".

Per Orlando "il modo in cui si celebra il congresso non è adeguato a questa discussione, è stato pensato in una fase diversa, di sistema maggioritario e stiamo andando verso il proporzionale. E perché serviva esclusivamente alla legittimazione del leader. Oggi dobbiamo ricostruire una piattaforma politica. Io non credo che alla fine di questo percorso avremo una piattaforma. Vedo il rischio che il Pd da soggetto principale della stabilizzazione del sistema politico italiano diventi l'epicentro della instabilità".

"Cosa propongo? Certo, il clima è importante, e il clima - lo vorrei dire con molto affetto al compagno Bersani - è fatto anche dalle dichiarazioni quotidiane che mettono in mora o delegittimano il segretario. E' evidente che il segretario è l'asset fondamentale del quale disponiamo. Quando se ne eleggerà un altro, ne avremo un altro, ad oggi il segretario del partito, che ritengo sia l'energia più forte per parlare al paese, lo dobbiamo utilizzare per fare un conferenza programmatica".