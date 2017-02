Orlando: mi candido per guidare il Pd, non contro qualcuno

Genova, 25 feb. (askanews) - "Mi candido per guidare il Pd, non mi candido contro nessuno perché penso di avere delle idee e delle proposte per far andare avanti il Partito Democratico, che oggi attraversa una fase di difficoltà". Lo ha detto Andrea Orlando, ministro della Giustizia e candidato alle primarie del Pd, a margine di un incontro a Genova con i suoi sostenitori.

"Credo - ha affermato Orlando - che dobbiamo riflettere sul risultato del referendum: quello è stato uno spartiacque fondamentale sul quale dobbiamo ragionare e trovare elementi per dare delle risposte che, ad oggi, non sono venute e non penso si trovino con la competizione tra leader".

"C'è bisogno - ha sottolineato il Guardasigilli - di una riflessione ed io mi sforzerò in queste poche settimane di mettere in campo progetti e idee che raccolgano la difficoltà e quella rabbia sociale, quella disperazione, che si è espressa anche con quel voto perché non credo che quel voto fosse riconducibile soltanto a un giudizio sulla riforma".

"Se la leggiamo così - ha spiegato Orlando - interpretiamo riduttivamente il messaggio che aveva. Non credo - ha concluso il ministro - sia maturato fino in fondo un pensiero nuovo che unisca davvero le diverse situazioni politiche che ci sono alle spalle".