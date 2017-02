Orlando: congresso divisivo, Pd rischia morte in lotta nel fango

Firenze, 27 feb. (askanews) - "Io non ritenevo la strada migliore per unire quella di un congresso che è fatalmente divisivo, pensavo che ci dovessero essere dei passaggi precedenti. Siamo arrivati qui con dei candidati che non mi pare si risparmino colpi e ritengo che il Pd rischi di non sopravvivere a una lotta nel fango e quindi ho ritenuto importante mettermi in gioco". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando parlando con i giornalisti a Firenze, dove ha presentato la sua candidatura alla segreteria del Pd davanti a oltre 300 persone riunite al Teatro Obihall. Tra i presenti anche Sergio Staino, Marco Filippeschi, Silvia Velo, Stefano Passigli.