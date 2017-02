Orfini: basta con ultimatum e minacce, unità Pd bene più prezioso

Roma, 6 feb. (askanews) - "Sia chiaro: non consentiremo a chi ha avuto il merito storico di far nascere il Pd di produrne la fine. Non saranno rancori e personalismi a smontare il risultato migliore di una lunga e faticosa transizione, che ha visto tanti partiti nascere e morire. A chi - in maggioranza e in minoranza - pone legittime questioni politiche, è giusto dare risposta. Sia sulle scadenze interne sia sui temi programmatici. Ma basta con gli ultimatum e con le minacce, che disgregano quel senso di comunità che dovremmo invece coltivare come il bene più prezioso". A scriverlo è Matteo Orfini, presidente del Partito Democratico, in un articolo pubblicato sul sito della rivista Left Wing, dal titolo "Non rottamiamo il Pd".

"Non sono tra quelli che rimpiangono i tempi dell'Ulivo e tantomeno dell'Unione, anzi. Molti dei problemi che oggi dobbiamo risolvere affondano le radici nell'inadeguatezza e nella subalternità del riformismo di quegli anni. Di questo abbiamo scritto tante volte, e non ci tornerò. Ma in quegli anni maturò anche qualcosa di buono: il Partito Democratico", continua Orfini.

"Forse qualcuno ha rimosso le ragioni per cui facemmo la scelta non semplice di lasciarci alle spalle le nostre case di allora, per costruirne una nuova: il paese aveva bisogno di una grande forza riformista in grado di guidare un processo di cambiamento. Una forza - aggiunge - che non fosse l'ennesima invenzione figlia di nessuno, ma che affondasse le radici nelle culture politiche dei partiti che liberarono il paese dal fascismo e che scrissero la Costituzione. Una forza che fosse un partito, e lo rivendicasse orgogliosamente sin dal nome (cosa che si era smesso di fare, nel centrosinistra, da tempo: dai Ds alla Margherita".