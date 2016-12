Ok definitivo Camera a ratifica accordo Italia-Francia sulla Tav

Favorevoli 285, contrari 103. Deputati M5S con foulard No Tav

Roma, 20 dic. (askanews) - L'aula della Camera ha approvato il ddl di ratifica dell'accordo Italia-Francia sulla tratta ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Hanno votato a favore 285 deputati, contro 103. Il provvedimento è approvato in via definitiva.

Nel corso della votazione alcuni parlamentari del Movimento 5 stelle hanno protestato esponendo i foulard del movimento No Tav della val di Susa e sono stati a più riprese invitati a rimuoverli dalla presidente della Camera, Laura Boldrini. Il deputato stellato Francesco D'Uva ha contestato, in un intervento sul regolamento, l'interpretazione della presidenza, ricordando che in casi analoghi era stato consentito a parlamentari di altri gruppi di indossare magliette recanti scritte di protesta sotto la giacca.