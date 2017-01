Nasce partito Alemanno-Storace: pronti a polo con Fdi-Lega-Fitto

Roma, 30 gen. (askanews) - Nascerà a metà febbraio il nuovo partito frutto dell'unione tra Azione Nazionale di Gianni Alemanno e La Destra di Francesco Storace: il congresso fondativo si svolgerà il 18 e il 19 febbraio al Marriot Park Hotel di Roma. In una conferenza stampa alla Camera, Alemanno e Storace fanno sapere di essere pronti a correre da soli alle prossime elezioni, sperando che "la soglia resti al 3%", ma allo stesso tempo auspicano un'aggregazione in un polo sovranista innanzitutto con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni ma anche con la Lega di Matteo Salvini e Direzione Italia di Raffaele Fitto.

Nome e simbolo del nuovo partito di destra non sono ancora noti. Verranno scelti online attraverso il sito www.creailtuomovimento.it dove chiunque potrà registrarsi e presentare le proprie proposte a partire da domani 31 gennaio. La segreteria unitaria del congresso sceglierà le "migliori" che saranno pubblicate sul sito l'11 febbraio e votate fino al 16. I nomi e i simboli più votati saranno presentati al congresso che sceglierà quelli ufficiali. Nel frattempo, tuttavia, sul sito è possibile partecipare a un sondaggio preliminare che chiede ai simpatizzanti se il termine destra debba far parte del nome, se nel simbolo debbano essere richiamate la fiamma o la fiaccola tricolore, se si debba far riferimento ad Alleanza nazionale, se il nuovo soggetto debba essere un movimento o un partito.

"Oggi - ha detto Roberto Menia durante la conferenza stampa - non c'è una destra sufficientemente plurale, noi vogliamo si costruisca una destra di governo con capacità di discutere e ragionare. Non si tratta di fare una rissa a destra tra chi mostra più muscoli, abbiamo l'ambizione di costruire ciò che a destra manca perché le elezioni arriveranno presto e la destra deve poter essere competitiva e intelligente". Storace ricorda che "in Msi e in An convivevano le personalità più disparate e si usciva da quei partiti con le proprie gambe non per editto o perché qualcuno ti cacciava. Pluralità non significa correnti, ma significa che un giorno puoi essere d'accordo con uno, un giorno con un altro". Il congresso sarà preceduto dalle assemblee regionali: "Siamo radicati in tutta Italia - ha spiegato Storace - siamo presenti in 20 regioni".

Un mese dopo il congresso fondativo, il nuovo partito scenderà in piazza a Roma il 25 marzo quando in Campidoglio ci saranno le celebrazioni dei trattati di Roma con i leader e i capi di Stato e di governo europei. "E' un'occasione per un movimento sovranista - ha detto Alemanno - non possiamo essere assenti. Ho depositato una richiesta di corteo su questo tema e per fortuna l'ho fatto perché già quasi tutte le piazze saranno occupate dagli antagonisti di sinistra. Il corteo partirà da piazza Santa Maria Maggiore e arriverà al Campidoglio attraverso via dei Fori Imperiali. Diciamo no a quest'Europa, contestiamo il tradimento dei trattati di Roma fatti per costruire un'Europa dei popoli e delle nazioni. Invece si è arrivati al tentativo di fare un superstato europeo che cancella le differenze e ingabbia le nazioni nella maglia tecnocratica asservita agli interessi della Germania. Abbiamo invitato tutti i leader sovranisti italiani ed europei, da Fitto a Salvini a Meloni".

A chi gli domanda cosa li distingue da Fdi, il partito della Meloni, Alemanno replica: "Noi siamo pronti ad affrontare la sfida elettorale anche con le nostre gambe, ci auguriamo che la soglia resti al 3%, ma ci auguriamo che ci sia un processo di aggregazione nel polo sovranista. Sicuramente ci sono la Meloni e la Lega e il nuovo partito di Fitto. Il nostro augurio è di un'unica grande aggregazione perché crediamo in una destra inclusiva che parta dal basso, che aggrega tutte le anime". Anche Storace auspica "un soggetto unitario sovranista" e fa sapere: "Abbiamo mandato due righe a Giorgia Meloni per invitarla al congresso dove sarebbe accolta con il massimo rispetto".