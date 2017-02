Nardella: ritiro Renzi da corsa a premiership non mi stupirebbe

Roma, 2 feb. (askanews) - "Sono molto preoccupato, vedo uno scontro solo sulle persone e non sulle idee. E alleanze "contro": D'Alema, Emiliano, Rossi, tutti contro Renzi. L'unico elemento delle proposte contro il Pd è essere contro Renzi? Ultimamente parlo molto con il segretario e non mi stupirei se si tirasse fuori dalla corsa a premier, restando alla guida del partito, per vedere davvero cosa c'è dietro questi appelli congressuali: temo niente". Lo ha affermato il sindaco Pd di Firenze Dario Nardella.i

A proposito del congresso Nardella, intervistato dal Corriere fiorentino, ha ricordato un vecchio adagio: "a pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina". E ha aggiunto che "forse il problema è solo come costruire le liste per le prossime elezioni. Forse sarebbe più ragionevole lavorare a delle primarie". Alle prossime elezioni il Pd si deve presentare "come partito unito, unico vero custode della tradizione costituzionale italiana", ma anche "inclusivo" pronto ad aprire le porte alle forze della società civile ma a "chiuderle alla nomenclatura dei capi bastone". Il riferimento è a Vincenzo De Luca? "Su De Luca abbiamo fatto un errore, anche sulle capacità reali di consenso, lo dico da oriundo".

Quanto alla candidatura di Enrico Rossi alla segreteria del Pd Nardella è stato tranchant: "Sono preoccupato. Non ho nulla contro Enrico, un ottimo presidente di Regione... Sono preoccupato che questa sfida all'ultimo sangue possa distrarlo dal ruolo per il quale tutti lo abbiamo sostenuto 24 mesi fa e scaricarsi nella dialettica tra consiglio regionale e giunta. Come classe dirigente della sinistra non possiamo permettercelo".