Napolitano: urne a scadenza naturale, no per calcolo tattico

Roma, 1 feb. (askanews) - "Nei Paesi civili alle elezioni si va a scadenza naturale, e a noi manca ancora un anno. Bisognerebbe andare a votare o a scadenza naturale delle legislatura o quando mancano le condizioni per andare avanti. Per togliere la fiducia a un governo deve accadere qualcosa, non si fa certo per calcolo tattico di qualcuno". E' quanto ha dichiarato il presidente emerito della Repubblica e senatore a vita del Pd, Giorgio Napolitano, conversando con i giornalisti a Palazzo Madama.

Per Napolitano, "in Italia c'è stato un abuso nel ricorso di elezioni anticipate".