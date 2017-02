Mozione dei renziani crea tensione nel Pd, Padoan in direzione

Roma, 10 feb. (askanews) - Nella situazione di tensione in cui vive il Pd in attesa della direzione di lunedì prossimo, a scuotere ulteriormente il partito è la mozione dei deputati renziani contro l'ipotesi di una manovra aggiuntiva per venire incontro alle richieste dell'Ue.

La mozione è stata presentata da Edoardo Fanucci, deputato renziano, e sottoscritta da 36 colleghi, tutti vicini al segretario del Pd. Nel documento si sottolinea che, "come si evince dall'intervento descritto dal ministro Padoan al Senato", il possibile ritocco delle accise su tabacchi e carburanti "rischia di riportare ad una crescita della pressione fiscale muovendosi in controtendenza rispetto alle politiche attuate prima dal governo Renzi e ora dal governo Gentiloni".

Parole che sono suonate, a molti, come una critica alla linea del nuovo governo. Anche se, ufficialmente, il premier e il ministro non hanno fatto commenti. Anzi, quando un quotidiano online ha parlato di "irritazione" di Gentiloni per la mozione, Palazzo Chigi si è affrettato con una nota a precisare che è "infondata e fantasiosa qualsiasi reazione alla mozione Pd attribuita al presidente o alla Presidenza del Consiglio". E anche da via XX settembre si limitano a dire che non viene fatto "nessun commento a una iniziativa parlamentare". Anche se si fa rilevare che Padoan è stato, fino a questo momento, colui che le tasse le ha solo ridotte.

Però qualche malumore nel governo l'iniziativa dei parlamentari renziani la deve aver suscitata, se Renzi questa mattina ha alzato il telefono e chiamato Padoan, per invitarlo alla direzione Pd di lunedì. Invito che il ministro ha accolto. "La nostra è una azione propositiva - assicura Fanucci - noi siamo con il governo Gentiloni e vogliamo indirizzarlo verso dove è giusto andare. Siccome sostengono di agire in continuità rispetto al governo precedente, bisogna fare di tutto per abbassare le tasse o almeno, se non è possibile, per lasciarle come sono, non certo aumentarle. Tanto rumore per nulla". Il deputato Pd esclude anche che dietro alla mozione ci sia lo 'zampino' del segretario: "Assolutamente no, ma conosco le dichiarazioni pubbliche di Renzi. Non ho bisogno di sentirlo per sapere come la pensa".

Nel Pd però la mozione fa discutere. Mentre il capogruppo Ettore Rosato precisa che si tratta di "una iniziativa dei soli firmatari" anche se "tutto il Pd non vuole aumentare le tasse", Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera attacca parlando di atto "strumentale". "E' evidente - dice - che si tratta di una mozione politica che non entra nelle dinamiche economiche, sarebbe opportuno sapere se è stato il partito ad ispirarla perché in quel caso sarebbe molto grave". Malumori anche tra i deputati vicini a Gentiloni mentre Daniele Marantelli, esponente dei giovani turchi e tesoriere del gruppo dem alla Camera, mette in guardia perchè "si rischia oggettivamente di mettere in difficoltà il governo".