Mossa renziani: possibile documento direzione contro manovra bis

Roma, 9 feb. (askanews) - Una dura presa di posizione sulle richieste dell'Europa di una correzione dei conti pubblici con un netto no all'ipotesi di manovre aggiuntive. E' il senso di un documento da presentare in vista della direzione del Pd di lunedì prossimo e in queste ore, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, allo studio di parlamentari ed esponenti Dem molto vicini al segretario Matteo Renzi. Al momento, spiegano le fonti, non è stata ancora decisa la forma, ma non è escluso che venga avviata nei prossimi giorni una raccolta di firme in calce al testo.

"Nessuna critica al governo - riferisce un parlamentare molto vicino al segretario - ma un atto di accusa contro l'Europa. Certo c'è la convinzione che si va verso un periodo difficile nei rapporti con l'Ue e che per far muro contro le richieste di Bruxelles adesso e trattare sulla legge di bilancio in autunno forse sarebbe utile avere un governo pienamente legittimato".

Nei giorni scorsi, del resto, lo stesso Renzi aveva insistito molto sul tema dell'Europa, prima nel discorso fatto a Rimini all'assemblea degli amministratori locali, poi in un post pubblicato sul suo blog. "Vogliamo rispettare le regole - aveva scritto -. Ma dobbiamo farlo tutti. Anche la Germania. La filosofia dei due pesi e due misure è sbagliata".