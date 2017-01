Monti a Renzi: io Dracula? Mi fa pena, servirebbe più modestia

Roma, 31 gen. (askanews) - "Io Dracula? Renzi mi fa pena". Lo dice Mario Monti replicando, durante un videoforum su Repubblica-it, al post pubblicato ieri dal segretario del Pd.

"Mi fa specie - afferma - che un leader di partito in qualche modo di sinistra, se ha a cuore una più equa distribuzione di reddito e ricchezza, consideri come atto di terrorismo che ci sia a un certo momento una compensazione. Non è stata una buona idea la scelta di dare molti bonus di varia natura, con finalità elettorale, invece di concentrare il poco spendibile sul cuneo fiscale per dare maggiore slancio all'economia italiana. Non so chi crede più a queste accusa lanciate ad altri dopo che è stato sprecato un periodo di tre anni perché tutta l'attività è stata appesa a una priorità strategica sbagliata come giocarsi tutto sul referendum. Servirebbe molta modestia in più".