Minoranza frena corsa a congresso Pd, Renzi va avanti: fermi no

Roma, 12 feb. (askanews) - Continua il braccio di ferro nel Pd, il rilancio del congresso che Matteo Renzi dovrebbe mettere sul tavolo lunedì alla direzione non piace alla minoranza del partito e Roberto Speranza torna a minacciare la scissione in caso di "forzature" da parte del segretario. Se Renzi dovesse convocare un congresso da tenere in tempi rapidi, ha detto Speranza a Repubblica, "il Pd non sarebbe più il Pd" e "la situazione non sarà più recuperabile". Una minaccia che, però, al momento non sembra intimorire il segretario: "Le critiche della minoranza sono pretestuose", dice un dirigente Pd vicino al segretario.

Per Speranza e Bersani il congresso in tempi rapidi ipotizzato da Renzi sarebbe solo "una gazebata", ovvero un modo per offrire all'attuale segretario una nuova legittimazione plebiscitaria e non un vero congresso. Una "farsa", come ha detto Speranza in questi giorni.

A frenare è anche Francesco Boccia, che pure ha promosso insieme a Michele Emiliano una raccolta di firme, anche online, proprio per chiedere il congresso. "Primailcongresso.it", si chiama il sito realizzato per raccogliere le firme, ma "prima", per Boccia, non significa in due mesi, come vorrebbe Renzi. niente "trucchi o scorciatoie", dice il presidente della commissione Bilancio di Montecitorio. Serve un "momento lungo di confronto che parta dai circoli e si concluda con le primarie tra fine giugno e settembre". Anche perché, insistono i bersaniani, in primavera ci sono anche le amministrative e "come si può pensare che il partito faccia il congresso mentre è impegnato in campagna elettorale in circa 1.800 comuni?".

Tutto "pretestuoso", appunto, replicano dal Nazareno. "Ma che argomenti sono? Faremo il congresso rispettando le regole e i tempi previsti (dallo statuto, ndr). E finiamo prima della campagna elettorale per le amministrative. Sono obiezioni davvero strumentali".

Teresa Bellanova, viceministro allo Sviluppo, su twitter ironizza: per la minoranza "il congresso prima era priorità. Poi, troppo presto no... Direi che forse si fa prima se comunicate a Renzi il giorno in cui lo volete fare".

E Dario Parrini, segretario del Pd toscano e renziano, su Facebook replica direttamente a Speranza: "Speranza chiede un congresso 'vero'. Bene. Ma per favore smettiamola con questa storia che, se non si fa nei tempi e nei modi che vuole lui, il congresso non è 'vero' ed è un 'votificio' o una 'gazebata'. Questi ultimi due termini non sono degni della grande comunità politica chiamata Pd".

Il percorso, se Renzi non cambierà idea nelle prossime ore, dovrebbe prevedere la convocazione dell'assemblea Pd a febbraio, le dimissioni del segretario e l'avvio della fase congressuale, che si concluderebbe con le primarie alla fine di aprile o all'inizio di maggio. Le amministrative, secondo questo schema, dovrebbero essere fissate a metà giugno, evitando quindi sovrapposizioni tra congresso e campagna elettorale. Al momento, assicurano, il segretario non intende accettare i tempi lunghi chiesti dalla minoranza.