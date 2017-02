Migranti, Gentiloni: Italia si tiene stretti i propri valori

Roma, 10 feb. (askanews) - "Ci teniamo molto stretti, visto che tanto se ne discute nel mondo, i nostri valori, che sono quelli umanitari, dell'accoglienza, dell'integrazione, del rispetto delle differenze". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo la seduta del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto per il contrasto all'immigrazione illegale.

"Rivendichiamo - ha aggiunto - il lavoro fatto in questi anni perchè credo che l'Italia abbia un buon curriculum nonostante le difficoltà e i numeri che abbiamo dovuto fronteggiare, siamo rispettati nel mondo come un Paese che ha saputo gestire situazioni difficili, contemporaneamente indicando la strada all'Ue".