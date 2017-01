Mentana: notizie false? Querelerò Grillo, offesa non sanabile

Roma, 3 gen. (askanews) - Enrico Mentana querelerà Beppe Grillo. Ad annunciarlo su Facebook è lo stesso direttore del Tg La7, che replica così al post di Beppe Grillo sul suo blog intitolato "Una giuria popolare per le balle dei media". "In attesa della giuria popolare chiedo a Grillo - scrive il giornalista - di trovarsi intanto un avvocato. Fabbricatori di notizie false è un'offesa non sanabile a tutti i lavoratori del tg che dirigo, e a me che ne ho la responsabilità di legge. Ne risponderà in sede penale e civile". Sul blog Beppegrillo.it l'accusa - generica - lanciata dal leader del M5S è accompagnata da un fotomontaggio di testate giornalistiche che comprende il logo del telegiornale diretto appunto da Mentana.