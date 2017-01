Roma, 23 gen. (askanews) - "Il M5S, su tutti i temi veramente cogenti al nostro tempo, dal governo dei flussi migratori al rapporto con l'Europa, è sempre schierato col Pd. I grillini hanno votato esattamente come votava la sinistra. Dunque, per noi e per me è oggettivamente un pezzo di establishment ed è una parte del problema. Quindi un'alleanza di governo con il M5S dopo le elezioni mi pare francamente molto difficile". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, rispondendo a "Radio 24" ad una domanda sulla possibilità di alleanza fra la destra nazionalista di Meloni e Matteo Salvini e il MOvimento Cinque Stelle.