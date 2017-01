Roma, 25 gen. (askanews) - "Sabato scende in piazza 'l'Italia sovrana': cioè tutte quelle forze che vogliono ricostruire una proposta politica partendo dal concetto di sovranità, cioè dalla difesa dei bisogni e degli interessi degli italiani, prima di tutto. In pratica vogliamo la difesa dei confini, la difesa della nostra economia, dei nostri prodotti, della nostra identità, del nostro interesse in politica estera. Vorremmo rimettere l'Italia al centro, cioè esattamente il contrario di quello che è accaduto con gli ultimi quattro governi che, essendo governi espressione di interessi che non erano quelli del popolo italiano, hanno difeso tutti fuorché il popolo italiano".

Lo ha sottolineato la presidente Fdi Giorgia Meloni, presentando la manifestazione nazionale di sabato a Roma promossa dal suo partito con la Lega di Matteo Salvini e diversi esponenti di Forza Italia e del centrodestra.

"Ci saranno - ha sottolineato- tutti: ci sarà Forza Italia, ci sarà Idea, ci saranno i Popolari per l'Italia, il partito liberale, soprattutto Giovanni Toti, la Lega e Matteo Salvini, la sottoscritta, noi abbiamo aperto a tutti. Tutti hanno aderito alla manifestazione, poi si tratta di capire se quella manifestazione può essere - come io vorrei che fosse - l'inizio di una stagione in cui queste forze si mettono insieme per combattere una battaglia senza che ci siano ripensamenti, senza atteggiamenti ondivaghi, senza un colpo al cerchio e uno alla botte".

"Questo - ha detto Meloni a Rtl 105.5- è un ragionamento che faccio soprattutto pensando ad alcune dichiarazioni in cui Berlusconi dice e fa riferimento alla possibilità di governare con Renzi. Chi si presenta alle elezioni con noi, con Renzi non dovrebbe avere alcun interesse a governare perché Renzi sta dall'altra parte di questa barricata, perché Renzi è esattamente il burattino di interessi che hanno messo in ginocchio gli italiani per difendere il proprio piccolo orticello. Io sono ottimista perché, all'indomani delle dichiarazioni di Berlusconi, ho invitato Forza Italia in piazza dicendo che la piazza del 28 è una piazza per chiarire da che parte si vuole stare, se con il popolo o nella palude degli inciuci con Renzi e il fatto che Forza Italia decida di mandare una sua delegazione a questa manifestazione - al netto di Toti che avrebbe partecipato comunque - io lo considero un elemento interessante che, chiaramente, spero possa poi essere coerente in futuro, perché vorremmo costruire con tutti. Poi dipende anche dagli altri, se preferiscono stare con noi o con qualcun altro, però sono ottimista".

Passo successivo del nuovo fronte sovranista, ha detto ancora Meloni, saranno elezioni primarie per il comune candidato premier. "Penso - ha affermato- che serva un portabandiera per raccontare il lavoro che un'intera squadra vuole fare. Quindi, sperando sempre in una legge elettorale, che non sia proporzionale, noi vorremmo organizzare delle elezioni primarie per scegliere il portabandiera di questa squadra. Perché io poi non sono molto per l'uomo solo al comando".