Mattarella:se cresce divario Sud e manca lavoro non c'è ripresa

"La vita non migliora se i giovani non hanno opportunità"

Napoli, 8 feb. (askanews) - "Non ci sarà una vera ripresa, neppure nel resto del Paese, se dovesse ulteriormente aumentare il divario a discapito del Mezzogiorno". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato ai vescovi di sei regioni del Sud riuniti a Napoli. D'altra parte il tuttora esistente divario del Meridione con il Nord, per il Capo dello Stato, si collega alla cronica mancanza di lavoro per i giovani.

"Non ci sarà un rafforzamento della coesione e dunque un miglioramento della qualità della vita di tutti - ha affermato Mattarella - se i giovani non saranno inseriti nel circuito della responsabilità, dei diritti, delle opportunità". Per questo, "ridurre le distanze tra Nord e Sud e far crescere le occasioni di impiego per le nuove generazioni costituisce necessità vitale per la nostra Italia". A Napoli, oggi e domani, discuteranno di giovani e lavoro i vescovi della Campania, della Basilicata, della Puglia, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna.