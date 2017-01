Mattarella: unità nazionale va considerata con sguardo a futuro

Reggio Emilia, 7 gen. (askanews) - Il valore dell'unità nazionale non va vissuto con uno sguardo al passato, ma deve essere "considerato con lo sguardo al futuro" e sulla "capacità di costruire il futuro concreto del nostro popolo". Deve essere un "valore" capace di "coinvolgere il diritto di tutti a essere effettivamente cittadini del nostro paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo breve intervento al Teatro Valli di Reggio Emilia, in occasione della cerimonia per il 220 esimo anniversario della nascita del Tricolore.

"Il valore dell'unità nazionale, basato sull'importanza della storia comune - ha spiegato Mattarella - va considerato non tanto con lo sguardo al passato, ma verso il futuro, sulla capacità di costruire il futuro concreto del nostro popolo".

"Il modo di intendere così il valore dell'unità nazionale - ha aggiunto - lo rende coinvolgente e espressivo del diritto di tutti a essere effettivamente cittadini del nostro paese. Una società che avverte e che vive con forza il senso di comunità è una società che avverte più fortemente valore dell'unità nazionale ed è capace di viverlo, come lo fa il nostro Paese, in uno stato immerso nei valori universali riconosciuti dalla comunità internazionale".