Roma, 23 dic. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto al ministro dell'Interno, Marco Minniti, di "far pervenire le sue più vive congratulazioni ai due agenti della Polizia di Stato, Cristian Movio e Luca Scatà, per la professionalità e il coraggio dimostrati nell'operazione di questa notte a Sesto San Giovanni". Lo ha riferito il Quirinale, rendendo inoltre noto che "il capo dello Stato ha chiesto anche al ministro dell'Interno di far pervenire all'agente Movio, rimasto ferito, gli auguri di pronta guarigione".