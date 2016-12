Mattarella: serve clima più sereno, non seminare odio

Roma, 20 dic. (askanews) - Serve un "clima più sereno" nel dibattito pubblico, senza seminare "inimicizia" se non "odio". E' l'appello che rivolge il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di auguri alle alte cariche al Quirinale.

Per risolvere i problemi del Paese "vi è assoluta necessità di un clima più sereno. Costruttivo, rispettoso delle opinioni altrui, delle scelte compiute dagli altri, delle persone di cui non si condividono opinioni e scelte. La dialettica rappresenta un ingrediente indispensabile della vita sociale e della democrazia. Può, e deve, essere franca, netta, talvolta anche aspra. Ma l'ascolto delle ragioni degli altri ne costituisce elemento indispensabile, così come è sempre saggio coltivare il beneficio del dubbio e la capacità di porre in discussione le proprie certezze".

Da qui, da Mattarella, arriva un "appello che desidero rivolgere a tutti gli ambienti del nostro Paese, particolarmente a quello politico, a quello dei mezzi di comunicazione, a quello dei social. Chi suscita e diffonde sentimenti di inimicizia o, addirittura, di odio agisce contro la comunità nazionale; e si illude di poterne orientare la direzione. L'odio che penetra in una società la pervade e e si rivolge in tutte le direzioni, verso tutti e verso ciascuno. Tanto più - ha concluso - è necessario un clima di dialettica vivace ma corretta e seria quanto più grandi, impegnativi e talvolta drammatici sono i problemi che vanno affrontati e che richiedono la capacità di misurarsi con questioni complesse".