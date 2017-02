Mattarella rilancia manifesto Ventotene: "è sfida esigente a Ue"

Il capo dello Stato commemora Ernesto Rossi: Europa federata progetto politico ambizioso e lungimirante, non utopia

Roma, 9 feb. (askanews) - "Ricorrono cinquant'anni dalla morte di Ernesto Rossi e, nell'anno che celebra il centoventesimo della sua nascita, la sua visione europeista - espressa in quel Manifesto di Ventotene, concepito nel confino fascista insieme ad Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni - si conferma riferimento ideale e sfida esigente di fronte alle difficoltà e alle mancanze dell'Europa di oggi". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, celebrando la memoria di Ernesto Rossi a 120 anni dalla nascita.

"Con il manifesto di Ventotene - ha sottolineato Mattarella- l'utopia federalista divenne un progetto politico ambizioso e tuttavia assai più lungimirante di quanto non sia apparso a tanti contemporanei. Gli eventi successivi alla fine della guerra, i nuovi equilibri mondiali e, negli ultimi decenni, l'accelerata globalizzazione si sono premurati di dimostrare i limiti degli Stati nazionali europei sulla scena mondiale".

"Tra i fondatori di "Non mollare" e di "Giustizia e libertà", allievo di Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi - lo ha commemorato Mattarella- fu protagonista della battaglia antifascista e animatore di una lezione laica di costruzione della democrazia pagate a caro prezzo, con la prigione oltre che con il confino. Aderì al Partito d'Azione e fu poi tra i fondatori del Partito Radicale: la sua partecipazione politica fu sempre contraddistinta da grande libertà di pensiero, rigore e spirito di indipendenza. Le battaglie di Rossi contro la partitocrazia, i padroni del vapore, per abolire la miseria, sono elementi della passione civile che lo ispirava, testimonianza e insegnamento per quell'Italia repubblicana, che anche lui - con le sue idee e le sue battaglie - ha contribuito a realizzare".

"Ernesto Rossi - ha concluso il capo dello Stato- è stato un intellettuale vivace, polemista indomito, e la sua critica spesso si è mossa controcorrente. Da giornalista ha animato e diretto pubblicazioni che hanno segnato il dibattito politico e la crescita civile del Paese, contribuendo anche alla formazione di una nuova generazione di giornalisti".