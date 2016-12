Roma, 31 dic. (askanews) - "Il problema numero uno del Paese resta il lavoro". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno.

"Nonostante l'aumento degli occupati - ha rilevato Mattarella - sono ancora troppe le persone a cui il lavoro manca da tempo, o non è sufficiente per assicurare una vita dignitosa. Non potremo sentirci appagati finché il lavoro, con la sua giusta retribuzione, non consentirà a tutti di sentirsi pienamente cittadini. Combattere la disoccupazione e, con essa, la povertà di tante famiglie - ha sttolineato - è un obiettivo da perseguire con decisione. Questo è il primo orizzonte del bene comune".