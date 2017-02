Mattarella: la cultura catalizzatore legalità e rilancio Sud

Roma, 6 feb. (askanews) - "Il nostro Paese e il suo Meridione, che ne è componente essenziale e decisiva per la ripresa e il progresso e la crescita, ha una quantità di energie che qui vediamo in questo territorio, manifestate dai tanti giovani che sono preparati e hanno studiato e non trovano occupazione, ha bisogno di catalizzatori per suscitare sbocchi, esiti positivi per questa ricchezza umana. Uno di questi catalizzatori è l'università e la cultura, da cui deriva non soltanto la spinta, la preparazione per impegnarsi nella vita sociale, ma anche una grande concezione rigorosa di legalità e con essa la possibilità di immaginare, progettare, suggerire indicazioni di comportamento generale alle istituzioni". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di inaugurazione del 45esimo anno accademico dell'Università della Calabria ad Arcavacata di rende, vicino a Cosenza.

"Questa università ha molti elementi caratteristici importanti. Naturalmente non tutto funziona alla perfezione e ci sono dei problemi - ha proseguito il Capo dello Stato -. E' bene ricordare che la crisi ha segnato la nostra convivenza, particolarmente nel Meridione, e creato problemi alle università, particoalrmente al Sud. E' bene quindi indicare con chiarezza esigenze e bisogni, ed è bene mantenere sempre l'attenzione sui risultati conseguiti, su quello che rappresenta questo ateneo".