Mattarella: con Tunisia contro terrorismo e traffico essere umani

Roma, 8 feb. (askanews) - Tra Italia e Tunisia "c'é la ferma determinazione ad aumentare la nostra collaborazione per lo sviluppo dei due Paesi, per i giovani, contro il terrorismo e contro i trafficanti di essere umani". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente tunisino Beji Caid Essebsi, in visita di Stato in Italia.