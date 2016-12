Mattarella a Palermo per Natale, il 28 rientra a Roma

Roma, 21 dic. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella fa visita domani alle popolazioni colpite dal terremotate e sfollate sulla costa marchigiana. Dopo la visita compiuta nel Piceno appena una settimana fa il Capo dello Stato sarà in mattinata prima a Porto Recanati e poi, come seconda ed ultima tappa del viaggio, a Porto Sant'Elpidio.

Mattarella incontrerà istituzioni ed enti per fare punto della situazione dopo il sisma di ottobre. Il rientro a Roma è previsto a fine mattinata. E' questo l'ultimo appuntamento 2016 in agenda prima delle festività natalizie che Mattarella trascorrerà, come è sua abitudine, nella casa di famiglia a Palermo. Il presidente tornerà a Roma pochi giorni dopo Santo Stefano per limare il discorso che rivolgerà agli italiani nella notte dell'ultimo dell'anno.

Al momento il primo appuntamento in agenda per il 2017 è il 7 gennaio a Reggio Emilia per la Giornata nazionale della Bandiera.