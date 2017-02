Mattarella a giovani toghe: non smarrire i limiti istituzionali

"Non fatevi condizionare da nulla se non dalla legge. Autonomia e indipendenza si tutelano praticando l'equilibrio"

Roma, 6 feb. (askanews) - "Non smarrire mai il senso dei propri limiti, particolarmente di quelli istituzionali". Ed è questa "una esortazione che rivolgo innanzitutto a me stesso". E' il monito rivolto dal capo dello Stato Sergio Mattarella ai giovani magistrati in tirocinio, ricevuti al Quirinale.

Il presidente della Repubblica ha ricordato ai giovani magistrati i suoi anni di esercizio della funzione giurisdizionale nella Corte costituzionale. "Ho apprezzato - ha detto - la forte, grande utilità del confronto dei punti di vista, della dialettica" tese a "una buona valutazione delle questioni sottoposte". In quegli anni, ha continuato Mattarella, "ho avvertito la difficoltà, la tensione di rendere giustizia. Non fatevi condizionare da nulla - è stato l'appello rivolto alle giovani toghe dal Mattarella - se non dalla legge. Dovete rifuggire dal sottile condizionamento che deriva a volte dalla percezione dell'importanza del proprio ruolo".

Il presidente della Repubblica ha spiegato che "l'equilibrio nell'esercizio della funzione giudiziaria consiste nel sapere evitare il duplice rischio di applicazioni meccanicistiche delle norme o di letture arbitrariamente 'creative' delle stesse". Per il capo dello Stato "equilibrio, ragionevolezza, misura, riserbo sono virtù che, al pari della preparazione professionale, devono guidare l'agire del magistrato in ogni sua decisione. Lo spirito critico verso le proprie posizioni e 'l'arte del dubbio - l'utilità del dubbio - sorreggono sempre una decisione giusta - ha spiegato Mattarella - frutto di un consapevole bilanciamento tra i diversi valori tutelati dalla Costituzione".

La magistratura, nella nostra recente storia, sono state ancora le parole di Mattarella, "ha dimostrato di avere tutti gli strumenti per garantire il riconoscimento dei diritti, senza condizionamenti. È un bene che sia sempre più orgogliosa della sua funzione insostituibile, ma anche consapevole della grande responsabilità che grava sulla sua azione".

La giustizia, ha rilevato il capo dello Stato, "è una risorsa fondamentale, ancor più per un paese integrato nella comunità internazionale. È un servizio che contribuisce a garantire l'ordinato sviluppo civile e sociale". Secondo Mattarella, proprio al fine di assicurare la più efficace tutela dei diritti "al magistrato è garantita autonomia e indipendenza nelle sue decisioni che, per essere credibili, devono essere sorrette da una solida preparazione, frutto di un assiduo impegno professionale".

In questo modo, ha concluso il presidente, "evitando di correre il rischio dell'arbitrio si tutela al meglio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura".