Maltempo, Gentiloni: massimo impegno per ridurre presto disagi

Roma, 7 gen. (askanews) - "Oggi ho incontrato i volontari, ho voluto ringraziare coloro che si stanno adoperando in tutta Italia, poi sono venuto qui alla Protezione civile dove si coordina il lavoro per far fronte e ridurre i disagi dovuti a questo picco di maltempo. Ho voluto ringraziare e incoraggiare tutte le strutture che stanno lavorando, sapendo che disagi che stiamo attraversando vengono affrontati con il massimo impegno. Mi auguro che vengano rapidamente ridotti". Lo afferma il premier, Paolo Gentiloni, al termine della sua visita presso la sede nazionale della Protezione civile.