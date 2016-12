M5S, votazioni online su energia, Lex Iscritti, comunarie Palermo

Roma, 28 dic. (askanews) - "Oggi dalle 10 alle 19 si terranno contemporaneamente su Rousseau tre votazioni. Due aperte a tutti gli iscritti entro il primo luglio 2016 con documento certificato e una limitata ai residenti a Palermo per votare i candidati al consiglio comunale per le prossime elezioni amministrative". E' quanto si legge in un post pubblicato sul sito di Beppe Grillo.

In particolare ci sarà la "Votazione Programma Energia - aperta a tutti. Il quesito su cui si voterà oggi è: 'Sei d'accordo con lo stop di importazione dell'energia nucleare durante l'arco della legislatura di governo del MoVimento 5 Stelle?'". Poi si avrà la "Votazione Lex Iscritti - aperta a tutti. Siamo giunti alla quarta votazione su Lex Iscritti per decidere quali saranno le prossime due proposte che porteremo in Parlamento". Infine ci sarà la "Votazione comunarie di Palermo - aperta solo ai residenti a Palermo. Si vota per scegliere i candidati consiglieri comunali per le prossime elezioni che si svolgeranno a Palermo. Ogni iscritto ha a sua disposizione cinque preferenze".