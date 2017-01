Roma, 18 gen. (askanews) - "Spero che il codice venga uniformato" anche per i candidati alle prossime elezioni amministrative perché "è fondamentale che ci sia un codice etico, un legame con la forza politica con la quale uno è entrato in politica a rappresentare i cittadini, noi accettiamo chi cambia idea ma non chi resta sulla poltrona". Lo ha detto, intervistato a Rainews 24, il deputato del Movimento 5 stelle Danilo Toninelli, a proposito del 'contratto' tra eletti e Movimento.

"Non è un contratto ma un codice di comportamento che ha dentro un codice etico, ne andiamo molto fieri - ha precisato Toninelli -. Sono circa 300 i parlamentari che hanno cambiato casacca in questa legislatura, i cittadini ci hanno chiesto in molti incontri basta voltagabbana. Siamo contenti che il tribunale di Roma abbia respinto il ricorso ma al Pd che l'ha fatto diciamo: sfidateci sui contenuti, non potete sperare di abbatterci attraverso altri canali".