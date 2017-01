M5s, Pd contro Grillo: si scopre garantista per convenienza

Roma, 2 gen. (askanews) - Parlamentari Pd all'attacco di Beppe Grillo sulle norme di autoregolamentazione pubblicate sul blog, che dovranno essere ratificate dagli iscritti.

Il nuovo codice M5s stabilisce l'obbligo di informare "immediatamente e senza indugio il gestore del sito" M5S dell'esistenza di procedimenti penali in corso anche se la ricezione di un avviso di garanzia "non comporta alcuna automatica valutazione di gravità dei comportamenti".

"Grillo - scrive su Twitter la deputata Vanna Iori - si scopre garantista per convenienza sconfessa giustizialismo giacobino. Garantismo camuffato: Grillo è il garante".

"Avvisare il gestore del blog per un avviso di garanzia è come avvisare la mamma per aver mangiato la cioccolata?", ironizza il deputato Umberto D'Ottavio. Sarcastico anche il Tweet di Anna Ascani: "Craxi ad esempio non aveva avvisato il gestore del blog. E questo non va bene".

"La democrazia secondo Grillo - attacca Marina Berlinghieri, capogruppo Pd in commissione Politiche europee - umilia anche i militanti M5s: il blog decide, gli iscritti possono solo ratificare. Archiviato lo streaming".

"Da Grillo sul garantismo doppio salto all'indietro. È proprio vero, assomiglia sempre più a un anguillone", afferma Giacomo Portas che chiede: "Cambia rotta perché teme qualcosa per i suoi?".

"E fu così - chiosa Laura Coccia - che Grillo si scoprì garantista a modo suo. Anno nuovo, abitudini vecchie".