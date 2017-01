M5s passerà a gruppo europeo dell'Alde, ok dal 78,5% voto on line

Roma, 9 gen. (askanews) - Il gruppo del Movimento 5 stelle si iscriverà al gruppo dell'Alde (Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa presieduto dal belga Guy Verhofstadt) nel Parlamento europeo, lasciando il gruppo creato a inizio mandato con l'Ukip di Nigel Farage e altri raggruppamenti minori. E' questo l'esito della votazione on line del quale viene data notizia sul blog Beppegrillo.it.

"Hanno partecipato alla votazione - si legge nell'aggiornamento sul post dedicato alla consultazione - 40.654 iscritti certificati. Ha votato per il passaggio all'Alde il 78,5% dei votanti pari a 31.914 iscritti, 6.444 hanno votato per la permanenza nell'Efdd e 2.296 per confluire nei non iscritti".